Mülheim an der Ruhr: Falsche Telekom-Mitarbeiter bestehlen Senioren - Polizei warnt vor Trickdieben

Essen (ots) - 45468 Mh.-Altstadt: Ein 90-Jähriger wurde am Donnerstag, 16. April, von zwei Trickdieben bestohlen. Gegen 13 Uhr klingelten die zwei Männer an der Tür des Seniors in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Lohscheidt und gaben sich als Mitarbeiter der Telekom aus. Der 90-Jährige ließ daraufhin die beiden Männer in seine Wohnung. Während er sich mit einem der Unbekannten unterhielt, durchsuchte offenbar der andere die restliche Wohnung nach Geld und Wertgegenständen. Als die beiden Männer wieder gegangen waren, stellte der Senior fest, dass aus einem Schrank Bargeld entwendet wurde. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die beiden Trickdiebe sollen "südländisch" ausgesehen haben und sprachen akzentfrei Deutsch. Einer war groß und schlank, der andere klein und korpulent. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. Außerdem warnt die Polizei vor Trickdieben, die sich als Mitarbeiter der Telekom, der Stadtwerke, als Handwerker oder sonstige Dienstleister ausgeben. Immer wieder versuchen Kriminelle, das Vertrauen und die Gutgläubigkeit der meist älteren Leute auszunutzen und so in deren Wohnungen zu gelangen, um sie dann zu bestehlen. Deshalb warnt die Polizei: Seien Sie misstrauisch, wenn ein Fremder in Ihre Wohnung möchte! Lassen Sie sich Ausweise zeigen und rufen Sie zur Not bei dem jeweiligen Unternehmen an, dessen Mitarbeiter gerade angeblich vor Ihrer Tür steht. Wichtig: Suchen Sie sich die Telefonnummer selbst heraus, und rufen Sie persönlich dort an. Lassen Sie dies nicht durch den möglichen Betrüger tun. Vor allem, wenn Sie gar keinen Handwerker erwarten oder es kein Problem mit dem Telefonanschluss gibt, sollten Sie misstrauisch sein. Wenn Sie glauben, dass Sie einen Betrüger vor sich haben, oder Opfer eines Trickbetrügers oder Trickdiebes wurden, rufen Sie die Polizei! Und: Reden Sie auch mit Ihren Verwandten und Bekannten über die Tricks der Kriminellen. Aufklärung ist hier der beste Schutz. /bw