Mülheim an der Ruhr: Falsche Polizisten bestehlen Seniorin

Am Montagnachmittag (23.08.2021) gegen 14:20 Uhr erhielt eine 79-Jährige einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Polizist ausgab. Er teilte ihr mit, dass ihr Schwiegersohn angeblich aufgrund einer Straftat im Straßenverkehr festgenommen wurde. Durch die Zahlung einer ausreichend hohen Geldsumme könne sie ihren Schwiegersohn allerdings frei kaufen. Die Seniorin ging auf das Angebot ein. Eine Komplizin, die sich ebenfalls als Polizistin ausgab, holte später Bargeld und Schmuck in der Wohnung der Seniorin ab. Danach rief der Täter erneut an und bestätigte, dass ihr Schwiegersohn frei käme.

Erst als die Geschädigte Kontakt zu ihrer Tochter aufnahm und diese ihr mitteilte, dass dem Schwiegersohn nichts passiert sei, fiel der Trickbetrug auf und die Tochter verständigte die Polizei.

Die Komplizin, die die Beute abholte, wurde wie folgt beschrieben:

- Weiblich - Ca. 1,60 m groß - Schwarze Haare - Dunkel gekleidet

Nachdem sie die Beute abgeholt hatte, stieg sie in ein unbekanntes Auto und entfernte sich.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Freiherr-vom-Stein-Straße / Winkhauser Talweg gemacht haben, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen.

Die Polizei Essen empfiehlt:

- Seien Sie grundsätzlich misstrauisch! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter aus, fordern Sie seinen Namen und beenden Sie das Telefonat. Wählen Sie dann selbständig den Notruf und erkundigen Sie sich! - Die echte Polizei fragt nicht nach Ihren Vermögensverhältnissen und fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! - Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür! - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufs geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

