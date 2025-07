Mülheim an der Ruhr: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und andere Wertsachen von Seniorin - PRÄVENTIONSHINWEISE

45473 MH.-Altstadt 2: Unbekannte Trickbetrüger haben am Freitagmorgen (25. Juli) Schmuck und andere Wertsachen einer Seniorin erbeutet.

Die Seniorin bekam bereits am Donnerstagabend (24. Juli) mehrfach Anrufe von Unbekannten. Diese hatten sich als Kriminalbeamte ausgegeben und die Frau vor Betrügern gewarnt. Am Freitagmorgen erkundigten sie sich erneut bei der Seniorin, ob sie einen Safe, Schmuck oder andere Wertsachen zuhause habe. Arglos erwiderte die Frau, dass sie ihre Wertsachen bei der Bank in einem Schließfach aufbewahre. Die vermeintlichen Polizisten forderten die Seniorin auf, die Wertsachen aus ihrem Schließfach zu holen. Nachdem die Frau dies getan hatte und an der Haltestelle "Rotkreuzzentrum" ausstieg, sprach sie ein junger Mann an. Er gab sich als Polizist aus und forderte die Frau auf, ihm ihre Handtasche zu geben. Anschließend stieg der Mann mitsamt der Handtasche in ein Auto und fuhr davon.

Weil der Seniorin dies merkwürdig vorkam, erstattete sie Anzeige bei der echten Polizei.

Aus gegebenem Anlass raten wir deshalb:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie anrufen oder vor Ihrer Haustüre stehen. Geben Sie auf gar keinen Fall Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

- Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein!

- Übergeben Sie NIEMALS Geld, Bankkarten, PIN-Codes oder Wertsachen an unbekannte Personen!

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei. Erstatten Sie Anzeige!

Trotz häufiger Präventionshinweise und Berichterstattung in den Medien schaffen es skrupellose Trickbetrüger immer wieder, die Gutgläubigkeit und die Hilfsbereitschaft älterer Menschen auszunutzen, um an deren Ersparnisse und Notgroschen zu gelangen. Helfen Sie mit, diesen Betrügern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Klären Sie Verwandte, Bekannte oder andere ältere Menschen, die Ihnen nahestehen, über Kriminalitätsformen auf und geben Ihnen Verhaltenshinweise an die Hand.

Einen Flyer mit den wichtigsten Hinweisen, den Sie ausdrucken und als "Erinnerung" in Telefonnähe aufbewahren können, finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2025-05/flyer-sam-delikte-ld_v2.pdf

Folgende Broschüren fassen alle wichtigen Informationen zusammen:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2024-02/broschure-sam-2024.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf

/SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell