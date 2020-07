Mülheim an der Ruhr: Falsche Dachdecker ergaunern Schmuck

Essen (ots) - 45472 Mülheim-Heißen: Am Freitagvormittag (17. Juli, circa 10:00 bis 11:00 Uhr) haben zwei Trickbetrüger bei einer Seniorin in der Straße Priesters Hof Schmuck erbeutet. Die Männer klingelten bei der 81-Jährigen und gaben vor, dass ihr Kamin einen Schaden habe und eine Dachpfanne verschoben sei. Da das Dach tatsächlich beschädigt war, ließ die Seniorin einen der Unbekannten ins Haus. Nach etwa einer Viertelstunde verabschiedeten sich die beiden vermeintlichen Dachdecker. Erst am nächsten Tag bemerkte die 81-Jährige, dass ihr Schmuck entwendet worden war.