Mülheim an der Ruhr: Fahrradfahrer lässt 14-Jährige nach Zusammenstoß zurück - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45481 MH-Saarn: Bereits am 21. Oktober kam es gegen 18:45 Uhr an der Kölner Straße, im Bereich der Haltestelle "Mülheim Mats Kamp", zu einem Zusammenstoß zwischen einer 14-jährigen Fahrradfahrerin und einem ca. 17 bis 23 Jahre altem Fahrradfahrer. Die 14-Jährige stürzte hierbei auf die Fahrbahn und verletzte sich an der Hand. Obwohl der Unbekannte den Unfall bemerkt habe, soll er sich von der Unfallörtlichkeit entfernt haben ohne dem Mädchen zu helfen. Das Verkehrsunfall-Team des Verkehrskommissariats 1 sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen. Der Unbekannte soll 17 bis 23 Jahre alt und von normaler Statur sein. Er sei mit einem sportlichen Herrenrad unterwegs gewesen. Hinweise werden unter der zentralen Nummer 0201/829-0 entgegen genommen. /PaPe