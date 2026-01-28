Mülheim an der Ruhr / Essen: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck von Seniorin - Zeugenaufruf

Zunächst verschaffte sich gegen 13:20 Uhr ein bislang unbekanntes Duo, bestehend aus einem Mann und einer Frau, unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung einer 74-jährigen Seniorin an der Kaiserstraße in Mülheim an der Ruhr. Die beiden vermeintlichen Wasserwerker gaben vor, den Wasserdruck aufgrund einer nahegelegenen Baustelle zu überprüfen. Während die Tatverdächtige gemeinsam mit der Seniorin ins Badezimmer ging, um den Wasserdruck zu überprüfen, erbeutete der Mann unbemerkt Schmuck.