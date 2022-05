Mülheim an der Ruhr: "Erfolgreicher" Tag für Trickbetrüger - Falscher Polizist und falsche Putzkraft bringen Senioren

45470 MH.-Menden-Holthausen/45472 MH.-Heißen: Fast zeitgleich rieben sich gestern Mittag (30. Mai) mehrere Trickbetrüger nach "erfolgreicher Arbeit" die Hände - innerhalb kürzester Zeit hatten sie ordentlich Beute bei arg- und wehrlosen Senioren gemacht.

In Menden-Holthausen meldete sich gegen 13:30 Uhr bei einer 81-Jährigen unter einer unterdrückten Rufnummer ein falscher Polizist, der behauptete, die Tochter der Seniorin habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Frau tödlich verunglückte. Nur durch Zahlung einer Kaution in Höhe von 65 Tausend Euro könne sie die Tochter vor dem Gefängnis bewahren. Alternativ solle die Frau Schmuck und sonstige Wertgegenstände hinterlegen. Dies tat die schockierte Seniorin. Auf Anweisung hinterlegte sie eine Tasche mit ihren Wertgegenständen auf dem Gehweg vor ihrem Haus. Diese wurde kurze Zeit später durch eine unbekannte Person in einem grauen/silbernen VW, welcher sich unbekannte Richtung entfernte, abgeholt. Nach der Übergabe kam die Frau ins Grübeln und rief ihre richtige Tochter an, weil sie bereits ahnte, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die bittere Vermutung bestätigte sich im Anruf, die Seniorin erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt und bei kräftiger Statur circa 1,75 m groß sein. Er hat dunkle, kurze Haare und sprach akzentfreies Deutsch.

Ebenso dreist ging gestern Mittag gegen 13:00 Uhr ein falscher Putzmann in Heißen vor. Er stellte sich einem Ehepaar (m95/w95) als Vertretung der üblichen Reinigungskraft vor. Die Eheleute ließen den Unbekannten ein, schöpften aber schnell Verdacht, weil der Mann sich merkwürdig verhielt, z.B. vermeintlich großzügige Geschenke machen wollte. Also bat das Paar den Mann zu gehen. Dieser nutzte allerdings die altersbedingt eingeschränkte Mobilität der betagten Senioren aus und entwendete blitzschnell Schmuck, bevor er entkam. Der Unbekannte soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und circa 1,75 m groß sein. Er trug eine dunkle Jeans, schwarze Schuhe und eine blaue Schirmmütze. Er sprach mit einem Akzent (möglicherweise osteuropäisch) und trug eine Plastiktasche bei sich. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie an der Haustüre oder am Telefon ansprechen. - Schauen Sie wenn möglich durch Ihren Türspion oder das Fenster, wenn es klingelt. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bitten Sie unangekündigte "Besucher" zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn eine Vertrauensperson vor Ort ist. - Werden Sie laut und rufen Sie um Hilfe, wenn Unbekannte sich nicht abwimmeln lassen.

- Rufen Sie bei ihrem Tochter/Sohn/Enkel/Neffen/Nichte unter der altbekannten Nummer an und vergewissern Sie sich, ob diese Sie tatsächlich kontaktiert haben und sich in einer Notsituation befinden.

- Geben Sie Fremden keine Auskunft über Ihre familiären oder finanziellen Verhältnisse.

- Lassen Sie sich weder zeitlich noch emotional unter Druck setzen! Beenden Sie schnellstmöglich das Gespräch.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - auch nicht, wenn diese angeblich im Auftrag von Verwandten/Bekannten handeln oder sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgeben.

- Die Polizei fordert niemals Kautionen in Zusammenhang mit einer Festnahme.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt über den Notruf 110! /SyC

