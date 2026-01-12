Mülheim an der Ruhr: Einbrecher erbeuten wertvollen Schmuck und Bargeld - Zeugenaufruf

In der Zeit zwischen 18:00 und 23:00 Uhr verschafften sich die Täter unbemerkt Zutritt zu dem Haus am Falkenberg in Mülheim Speldorf, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchwühlten fast alle Räume des Hauses und entwendeten Bargeld sowie Schmuck in einem sechsstelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter unerkannt. Erst als die Eigentümer am späten Abend nachhause kamen, stellten sie den Einbruch fest und alarmierten die Polizei.