Mülheim an der Ruhr: E-Bikerin verunfallt - Zeugen gesucht

Die 63-Jährige war auf der Kaiserstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als sie den Baustellenbereich in Höhe der Paul-Essers-Straße hinter sich gelassen hatte, soll ein rotes Auto sie von rechts überholt haben. Der Wagen soll sehr nahe an ihr vorbeigefahren und sie möglicherweise auch touchiert haben. Die Frau stürzte vom Rad und verletzte sich dabei.

Das Verkehrskommissariat 3 sucht den Fahrer dieses roten Wagens beziehungsweise Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

In dem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Polizei und Verkehrswacht Essen nach der coronabedingten Pause ihr kostenloses Fahrtraining für Pedelecfahrer wieder aufnehmen. Die Fahrtrainings finden immer montags (außer an Feiertagen) von 13 Uhr bis 15 Uhr in der Jugendverkehrsschule Essen, Am Grugapark 14, 45131 Essen, statt.

Anmeldungen und weitere Informationen erhalten Sie bei der Verkehrsunfallprävention der Polizei Essen, PHK Ruhl, Tel: 0201/8294137, E-Mail: vupo.essen@polizei.nrw.de/ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4633150 OTS: Polizei Essen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell