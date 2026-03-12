Mülheim an der Ruhr: Diebstahlversuch im Drogeriemarkt - Fotofahndung

Gegen 12 Uhr beobachtete der Ladendetektiv des Drogeriemarktes über die Videoüberwachung, wie drei Männer Waren in eine Tasche steckten. Kurz darauf begab er sich in den Verkaufsraum und sprach das Trio an. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich der Detektiv leicht verletzte. Einen der Tatverdächtigen konnte er dennoch bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festhalten. Die beiden anderen Männer flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.