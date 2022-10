Mülheim an der Ruhr: Diebstahl von Katalysatoren bei Wohnmobil-Händler - 21-Jähriger vorläufig festgenommen

45481 MH.-Saarn:

Am späten Montagabend (24. Oktober) gegen 23:50 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei zwei vermummte Personen auf dem Gelände eines Wohnmobil-Händlers an der Kölner Straße.

Am Einsatzort entdeckten die Beamten zwei Personen, die vom Gelände flüchteten und nahmen fußläufig die Verfolgung auf. An einem Zaun ließen die beiden Tatverdächtigen mehrere Katalysatoren fallen und flüchteten weiter über eine Koppel in ein angrenzendes Waldstück.

Die Beamten umstellten das Waldgebiet und wurden bei der Fahndung von einem Diensthundeführer und einem Hubschrauber unterstützt. Ein Tatverdächtiger konnte schließlich in einem Gebüsch aufgefunden werden.

Der 21-jährige Rumäne wurde vorläufig festgenommen und ist bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten. Sein mutmaßlicher Komplize ist weiter flüchtig./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell