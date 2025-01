Mülheim an der Ruhr: Diebes-Duo entführt Truthahn-Trio - Besitzer und Zeugen gesucht

45468 MH-Altstadt II: Am Freitagabend (3. Januar) entdeckte die Polizei in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Vereinsstraße drei lebende Truthähne - verstaut in Rucksäcken. Zwei Männer stehen im Verdacht, die Tiere gestohlen zu haben. Die Polizei sucht die Besitzer der Truthähne sowie Zeugen der Tat.

Gegen 22:15 Uhr bemerkte ein Zeuge das Licht von Taschenlampen im Hinterhof des Mehrfamilienhauses und beobachtete zwei Männer, die augenscheinlich schwergefüllte Taschen abstellten. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, fanden sie nicht nur die beschriebenen Taschen, sondern machten eine ungewöhnliche Entdeckung: Aus den Taschen schauten die Köpfe dreier lebender Truthähne hervor.

Die beiden Männer wurden als zwei deutsche Mülheimer im Alter von 34 und 31 Jahren identifiziert. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Tiere vermutlich bei einem Diebstahl entwendet wurden. Die Truthähne wurden vor Ort sichergestellt und anschließend in das Tierheim Essen gebracht. Bislang konnten die Eigentümer der Truthähne nicht ermittelt werden.

Die Polizei Essen ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen sowie die Besitzer der Truthähne. Wenn Sie Angaben zu der Herkunft bzw. der Besitzer der Tiere machen können oder Sie Hinweise zu den Hintergründen der Tat geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell