Mülheim an der Ruhr: Dieb hatte es auf neuverpackte Kleidung abgesehen - Festnahme

Essen (ots) - 45472 Mh.-Altstadt: Auf Neuware hatte es ein 31-jähriger Mann aus Mülheim abgesehen, als er im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hingbergstraße auf Beutezug ging. Doch dass der Besitzer ihn beobachten und die Haustür bis zum Eintreffen verschließen würde, hatte er vermutlich auch nicht gedacht. Gestern Vormittag (Donnerstag, 27. August, 10:40 Uhr) meldete sich der 28 Jahre alte Mülheimer bei der Polizei und gab an, dass er den Dieb auf frischer Tat in seinen Kellerräumen beobachten konnte. Dieser war gerade dabei, zum Verkauf bereitgelegte Kleidung auf einen Rollerwagen zu laden. Als ihm bewusst wurde, dass der Dieb gerade mitten am Werk war und er nicht bemerkt wird, begab sich der Mülheimer zügig nach draußen, schloss die Haustür ab und verständigte die Polizei. Die Polizisten erschien kurz darauf und begab sich in die Kellerräume, in denen sie zwar die Kleidung, jedoch nicht den Dieb fanden. Also durchsuchten sie das Haus und wurden auf dem Dachboden fündig. Der den Beamten bereits durch in kürzester Zeit mehrfach gleichgelagerte Delikte aufgefallene Mülheimer wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam nach Essen gebracht. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (ChWi)