Mülheim an der Ruhr: Detonation lässt Scheiben eines Lagerraums an der Auerstraße zersplittern - Im Objekt befinden

45468 MH.-Altstadt: Freitagabend (28. Januar) gegen 22:55 Uhr teilte die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mit, dass sie einen Hinweis auf eine Detonation an der Auerstraße, Ecke Bergische Straße erhalten habe. Hierdurch sollen die Alarmanlagen von geparkten Fahrzeugen angesprungen sein.

Die alarmierten Beamten bemerkten auf dem Gelände an der Auerstraße (einem Gebäudekomplex, in dem sich auch das AZ Mülheim befindet) einen 30 Jahre alten Mülheimer, der an der dortigen Zufahrt Scherben zusammenfegte.

Dieser gab an, dass er einen lauten Knall bemerkt habe und daraufhin nach draußen gegangen war. Dort sah er, dass drei kleine Scheiben zu Bruch gegangen waren.

Die Scheiben gehören zu einem Lagerraum, welcher aber nicht von dem AZ Mülheim genutzt wird.

Mutmaßlich handelte es sich bei dem Tatmittel um einen pyrotechnischen Gegenstand.

Derzeit liegen keine Hinweise einer politisch motivierten Tat vor. Hinweise zu verdächtigen Personen richten Sie bitte an die 0201/829-0. (ChWi)

