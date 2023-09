Mülheim an der Ruhr: Cannabisplantage in den Ruhrauen - 59-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

45481 MH-Saarn: Beamte der Mobilen Wache erhielten am Mittwochmorgen (6. September) Hinweise auf eine Cannabisplantage, die sich auf einem Feld in den Ruhrauen befinden soll. Zivile Einsatzkräfte nahmen noch am Vormittag den mutmaßlichen Gärtner bei der Pflanzenpflege fest.

Am Mittwochmorgen stand die Mobile Wache der Polizei Essen auf dem Saarner Marktplatz, um dort für Bürger ansprechbar zu sein. Ein Zeuge nutzte diese Gelegenheit und teilte den Polizeibeamten mit, dass er auf einem Feld in den Ruhrauen eine Cannabisplantage gefunden habe. Diese befinde sich in der Nähe des Holunderwegs.

Sofort suchten die beiden Hauptkommissare nach den Pflanzen und wurden schnell fündig: Unweit der Ruhr führte von einem Feld ein Trampelpfad ins Dickicht. Dort fanden die Beamten gleich zwei kleine Felder, auf denen bis zu 2 m hohe Cannabispflanzen wuchsen.

Schnell übernahmen zivile Einsatzkräfte der Projektgruppe S.I.E. (Sicherheitskonzept Styrum / Innenstadt / Eppinghofen) den Einsatz. Nach nur wenigen Stunden konnten sie ein Pärchen ausmachen, das sich offensichtlich um die Pflanzen kümmerte und für die Ernte vorbereitete. Sie nahmen den 59-jährigen Mann und seine 52-jährige Begleiterin vorläufig fest und übergaben den Tatort an das Rauschgiftkommissariat.

Die Ermittler stellten ca. 30 Pflanzen und Gartenwerkzeuge sicher. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 52-jährige Mülheimer mit deutscher Staatsangehörigkeit Tatverdächtiger ist. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler mutmaßliche Cannabissamen, Dünger und weitere Mittel zum Betreiben einer Plantage sicher./Wrk

