Mülheim an der Ruhr: Blitzeinbruch in Tankstelle - Mit dem Fluchtauto durch die Glastür - Zeugenaufruf

Gegen 2:40 Uhr fuhren zwei Pkw auf ein Tankstellengelände an der Kölner Straße. Eines der Fahrzeuge fuhr rückwärts in den Eingangsbereich der Tankstelle und durchbrach die Glastür. Durch die zerstörte Tür gelangten die Täter in den Verkaufsraum und konnten folglich Zigarettenschachtel und Alkohol entwenden.