Mülheim an der Ruhr: Bande bricht in Geschäftsgebäude ein - Sechs Tatverdächtige vorläufig festgenommen

In der vergangenen Nacht (23. Juli, gegen 1:00 Uhr) wurde ein Zeuge auf die Alarmanlage eines Firmengebäudes in der Hänflingstraße aufmerksam. Am Gebäude sah er einen Unbekannten, der versuchte, in das Gebäude einzubrechen. Der Einbrecher ergriff daraufhin die Flucht. Der Zeuge verständigte die Polizei und verfolgte den Mann bis zum Fluchtfahrzeug. Der Unbekannte stieg in einen Opel Zafira mit polnischem Kennzeichen und fuhr davon.

Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und teilte der Leitstelle seinen aktuellen Standort mit. Dadurch konnten die alarmierten Beamten den Opel Zafira an der Freiherr-vom-Stein-Straße (auf Höhe der Theodor-Storm-Straße) antreffen. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Tatverdächtigen (21) fünf weitere männliche Personen (15/16/17/19/19) sowie das Einbruchswerkzeug. Ein Kassenzettel belegte, dass sie das Werkzeug zuvor rechtmäßig in einem Baumarkt erworben hatten. Bei allen Insassen handelt es sich um Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden vorläufig festgenommen und der PKW sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls aufgenommen. /SoKo

