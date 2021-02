Mülheim an der Ruhr: Autofahrerin und Beifahrer beleidigten und verletzten Fußgänger- Polizeilicher Staatsschutz hat

Essen (ots) - 45470 MH- Altstadt I: Sonntagnachmittag (7. Februar gegen 17:50 Uhr) lief ein 35- jähriger Mülheimer über den eingeschneiten Rühlweg in Richtung der Straße "Am Eisenstein", als er von einer Autofahrerin und ihrem Beifahrer beleidigt und angegriffen worden sein soll. Der Rühlweg als schmale Einbahnstraße liegt in dem Wohngebiet zwischen der Hingbergstraße und dem Eppinghofer Bruch. Schneebedingt wich der Fußgänger teilweise vom Gehweg auf die Fahrbahn aus. In gleicher Richtung fahrend und hupend, näherte sich ihm von hinten ein weißer VW- Polo mit Mülheimer Kennzeichen, worauf er sofort zur Seite auf den Gehweg ausgewichen sein will. Schimpfend soll die 20-30 Jahre alte Fahrerin den Fußgänger aus dem geöffneten Fahrerfenster beleidigt haben. Als der Polo nach wenigen Metern anhielt, wollte der 35-Jährige die Fahrerin zur Rede stellen und postierte sich vor dem Wagen. Stattdessen stieg der 20-30 Jahre alte Beifahrer aus, ging wortlos auf den Mülheimer zu und verletzte ihn mit einem unbekannten Gegenstand. Gemeinsam fuhren die noch unbekannten Fahrzeuginsassen mit dem Wagen davon. Sanitäter fuhren den leichtverletzten Mann ins Krankenhaus. Ärzte versorgten dort eine Stichverletzung am Arm. Der polizeiliche Staatsschutz übernahm die Ermittlungen und bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu der Tat oder den Angreifern aus dem weißen VW- Polo machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201- 829-0 entgegen. /Peke