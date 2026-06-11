Mülheim an der Ruhr: Autofahrer versucht vor Verkehrskontrolle zu fliehen und greift Polizisten an

45476 Mh.-Styrum: Am Mittwoch (10. Juni) versuchte ein Golf-Fahrer, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen und leisteten Widerstand. Da er bereits mehrfach aufgefallen war, wurde er vorläufig festgenommen. Gegen 12:50 Uhr fiel den Beamten der Präsenz- und Kontrolleinheit der Polizei (PKE) ein Auto auf, dass von der Marienstraße mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in die Neustadtstraße abbog. Die Polizisten entschlossen sich, den blauen VW Golf anzuhalten, folgten dem Wagen und gaben Anhaltezeichen. Der Fahrer des Golfs setzte seine Fahrt jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit fort und versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. An einer roten Ampel auf der Dümptener Straße hält der Fahrer schließlich gezwungenermaßen an und versucht, zu Fuß zu fliehen. Den Polizeibeamten gelingt es jedoch, den 28-jährigen Fahrer festzuhalten und an der Flucht zu hindern. Allerdings leistet der Mann (serbische Staatsangehörigkeit) Widerstand und versucht, die Beamten zu treten. Selbst nachdem ihm Handfesseln angelegt wurden, wehrt sich der Mann weiterhin gegen die Kontrolle. Sein 27-jähriger Beifahrer versucht zunächst auch zu fliehen, leistet aber keinen weiteren Widerstand. Er wird noch vor Ort von den Polizisten entlassen. Der 28-jährige Fahrer dagegen muss mit zur Wache und dort wegen des Verdachts des Konsums von Betäubungsmitteln eine Blutprobe abgeben. Außerdem stellt sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist und schon mehrfach beim Fahren ohne Fahrerlaubnis und weiteren Verkehrsverstößen erwischt wurde. Da er außerdem ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist wurde er vorläufig festgenommen. /bw