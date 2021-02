Mülheim an der Ruhr: Aufmerksame Anwohnerin hört verdächtige Geräusche - Zivilbeamte stoppen Diebstahl von Autoteilen

Essen (ots) - 45470 Mh.-Menden/Holthausen: Heute Morgen (Dienstag, 23. Februar) gegen 3:56 Uhr hörte eine Anwohnerin von der Tilsiter Straße laute, verdächtig klingende Geräusche, die von zwei Männern an einem Fahrzeug verursacht wurden. Sie mutmaßte, dass die Männer an dem Fahrzeug verbotswidrig hantierten. Zudem beobachtete sie ein Fahrzeug, welches ohne Beleuchtung auf der Straße bewegt wurde. Die Gesamtumstände und die Uhrzeit ließen sie richtigerweise erahnen, dass dort Autoknacker am Werk sind.