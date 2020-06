Mülheim an der Ruhr: Anwohner verfolgt Kiosk-Einbrecher - Festnahme

Essen (ots) - Ein Anwohner verfolgte Sonntagmorgen im Mülheimer Stadtteil Styrum einen Kiosk-Einbrecher. Es folgte eine Festnahme. Gegen 5:45 Uhr hörte der Zeuge auf der Oberhausener Straße ein lautes Klirren. Er schaute nach und sah einen Mann, wie dieser sich durch eine zerschlagene Scheibe in einem Kiosk bediente. Mit einer Flasche Korn machte sich der Einbrecher aus dem Staub, nicht wissend, dass der 25-Jährige ihm auf der Fährte blieb und parallel die Polizei verständigte. Dank dieser Hilfe konnte ein Streifenteam den 62 Jahre alten Flüchtenden wenige 100 Meter vom Tatort dingfest machen. Der Festgenommene war alkoholisiert. Auf der Mülheimer Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Danach ging es für ihn in das Polizeigewahrsam. Er ist der Polizei bereits bekannt und fiel mehrfach wegen Eigentumsdelikten negativ auf. Der 62-Jährige ist in Deutschland wohnungslos und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. / MUe.