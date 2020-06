Mülheim an der Ruhr: Anwohner meldeten größere Auseinandersetzung an der Moritzstraße- Kräfte der Einsatzhundertschaft

Samstagabend (27. Juni, gegen 21.30 Uhr) meldeten mehrere Anrufer über den Notruf, dass sich zahlreiche Personen an einem Kiosk an der Moritzstraße/ Meisselstraße schlagen würden. Zu den mehr als 15 Männern würden weitere Personen hinzukommen. Sofort mit dem Eintreffen des ersten Streifenwagens traten die Beamten zwischen die Parteien und beendeten problemlos den Streit. Nach ersten Erkenntnissen soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 54-Jährigen und anderen Männern gekommen sein. Drei Beteiligte (22, 29, 39) konnten vor Ort ausgemacht werden- andere sollen sich zuvor entfernt haben. Möglicherweise entzündete sich der Streit, als der leicht alkoholisierte 54-Jährige bei seinem Einkauf auf die Corona-Schutzbestimmungen angesprochen und um das Anlegen einer Schutzmaske gebeten wurde. Ein 45-Jahre alter Zeuge beruhigte offenbar zuvor die Situation, so dass der 54-Jährige nur mit leichten Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, die das Mülheimer Kriminalkommissariat verfolgen wird. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4636477 OTS: Polizei Essen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell