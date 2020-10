Mülheim an der Ruhr: Angeblicher Wasserwerker erbeutet Schmuck und Bargeld

Gegen 10 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer Seniorin auf der Oberhausener Straße. Der zirka 35 bis 40 Jahre alte Unbekannte gab sich gegenüber der älteren Dame als Wasserwerker aus. Es sei notwendig, die Wasserarmaturen in der Wohnung zu checken, so der Kriminelle. Die gutgläubige Rentnerin nahm ihm die Geschichte ab. In einem günstigen Moment steckte der Triebdieb Bargeld und Schmuck der 83-Jährigen ein und verschwand mit der Beute.

Der Flüchtige ist vermutlich Westeuropäer. Bekleidet war er mit einem beigen Basecap, einer orangenen Arbeitsjacke und einer blauen Jeans.

Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

