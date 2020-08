Mülheim an der Ruhr: Angeblicher Staubsaugervertreter bestiehlt Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45473 Mh.-Altstadt: Ein Trickbetrüger gab sich gestern Vormittag (Montag, 24. August gegen 11:30 Uhr) bei einer Seniorin als Staubsaugervertreter eines namenhaften Herstellers aus und gab an, ihren Staubsauger warten zu wollen. So gelangte er in die Wohnung des Mehrfamilienhauses auf der Arndtstraße. Während der Wartung verschaffte sich der Mann unter einem Vorwand Zutritt in das Schlafzimmer und stahl dort hochwertige Schmuckstücke. Nach der Wartung verlangte er eine Gebühr, ehe er die Wohnung verließ. Erst im Nachgang fielen der Dame die gestohlenen Wertsachen auf. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, ungefähr 1,8 Meter groß, von kräftiger Statur und trug ein lilafarbenes Hemd, eine gleichfarbige Krawatte und eine schwarze Hose. Er hat ein arabisches Erscheinungsbild. Möglicherweise ist der Mann Anwohnern oder Passanten aufgefallen. Insbesondere aufgrund der recht auffälligen Bekleidung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)