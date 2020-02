Mülheim an der Ruhr: 90-Jährige von dreisten Dieben bestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45478 Mh.-Speldorf: Eine 90-jährige Mülheimerin wurde am Montag, 10. Februar, von zwei dreisten Trickdieben bestohlen. Gegen 10.30 Uhr klingelten zwei Männer an der Haustür der Seniorin und gaben vor, die Internetleitung im Haus überprüfen zu wollen. Einer der Männer setzte sich mit der 90-Jährigen ins Wohnzimmer, während der andere in den Keller des Hauses ging. Er wurde von einer 50-jährigen Bekannten der Seniorin in den Keller begleitet. Nach etwa einer halben Stunde gingen die beiden Unbekannten wieder. Später stellte die 50-jährige Bekannte fest, dass aus dem Obergeschoss Schmuck gestohlen wurde. Die beiden Männer sind etwa 30 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Einer ist von normaler Statur und hat dunkle Haare. Der Andere soll schlank gewesen sein und blonde Haare haben. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nähe der Straße Schemelsbruch, Tannenstraße, Venusweg, Dachsweg oder Fuchsgrube Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw