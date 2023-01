Mülheim an der Ruhr: 76-Jährige von falschen Wasserwerkern in eigener Wohnung ausgeraubt - Zeugen gesucht

45472 MH.-Heißen:

Am Montagnachmittag (2. Januar) gegen 16:30 Uhr klingelten zwei Unbekannte im Wiescher Weg bei einer 76-Jährigen und gaben sich ihr gegenüber als Wasserwerker aus. Die ältere Dame ließ die "Handwerker" in ihre Wohnung. Während einer der beiden mit ihr ins Wohnzimmer ging, um dort angeblich die Heizung zu reparieren und sie in ein Gespräch zu verwickeln, blieb sein Komplize im Flur der Wohnung stehen.

Die Seniorin sah, dass der Komplize eine Schmuckkiste, die im Flur stand, in seine Jackentasche steckte. Als die 76-Jährige die Polizei verständigen wollte, hielten die beiden Männer sie fest und schlugen ihr das Telefon aus der Hand.

Daraufhin flüchtete die Geschädigte aus ihrer Wohnung und versuchte die Täter einzuschließen. Als dies nicht gelang, weil einer der beiden die Wohnungstür aufriss, flüchtete sie zu einer Nachbarin.

Erst dann flüchteten auch die Täter aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Die 76-Jährige wurde leicht verletzt.

Nun sucht die Polizei dringend Zeugen. Die Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- Männlich - Ca. 1,70 m groß - Ca. 22 Jahre alt - Südländisches Erscheinungsbild - Stabile Figur - Kurze dunkle Haare - Trug eine schwarze Jacke mit einem roten Stierkopf auf dem Rücken

Person 2:

- Männlich - Ca. 1,70 m groß - Ca. 22 Jahre alt - Südländisches Erscheinungsbild - Schlanke Figur - Kurze dunkle Haare - Trug eine grau karierte Jacke - Hat die Schmuckkiste entwendet

Wenn Sie Angaben zu den gesuchten Personen machen können und/oder etwas im Bereich Wiescher Weg beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

