Mülheim an der Ruhr: 72-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

45468 MH.-Altstadt I:

Am Mittwochmittag (7. September) gegen 13:25 Uhr bemerkte eine 16-jährige Fußgängerin einen Radfahrer, der auf der Fahrbahn der Friedrichstraße (auf Höhe der Bachstraße) gestürzt war. Die Zeugin verständigte Polizei und Rettungsdienst. Der 72-jährige Radfahrer wurde am Unfallort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Mülheimer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Zeugen vermuten, dass der 72-Jährige durch die dortigen Straßenbahnschienen auf der Fahrbahn zu Sturz gekommen ist.

Deswegen sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 0201/829-0 an./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell