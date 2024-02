Mülheim an der Ruhr: 64-Jährige fährt nach Verkehrsunfall in Arztpraxis

45468 MH-Altstadt: Am Dienstagmorgen (27. Februar) kam es zu einem Verkehrsunfall an der Friedrichstraße. Im Zuge dessen fuhr eine 64-jährige Mülheimerin mit ihrem Auto in eine Schaufensterscheibe einer Arztpraxis. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 11:00 Uhr befuhr die 64-Jährige mit ihrem Opel Corsa die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Innenstadt und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz an der Kreuzung zur Wertgasse zu fahren. Beim Linksabbiegen übersah die Mülheimerin einen entgegenkommenden Skoda Fabia, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Laut Zeugen beschleunigte die Fahrerin des Opels nach dem Zusammenstoß und fuhr mit ihrem Auto in die Schaufensterscheibe einer ansässigen Arztpraxis.

Die 64-Jährige, welche sich alleine in dem Fahrzeug befand, verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 23-jährige Fahrerin des Skoda Fabia blieb unverletzt. Eine 23-Jahre alte Frau, die sich in der Arztpraxis befand, wurde durch Splitter der geborstenen Scheibe leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen zu dem Unfall übernommen./hey

