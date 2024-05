Mülheim an der Ruhr: 60-jähriger Radfahrer wird von PKW angefahren und schwer verletzt - Unfallbeteiligter flüchtig

45468 MH-Altstadt I:

Am Samstag (25. Mai) gegen 18:00 Uhr war ein 60-jähriger Mülheimer mit einem E-Bike auf der Kaiserstraße unterwegs. Als er rechts in die Althofstraße abbog, wurde der Radfahrer von hinten von einem unbekannten PKW angefahren und stürzte zu Boden. Während der PKW-Fahrer sich vom Unfallort entfernte, leisteten mehrere Zeugen Erste Hilfe. Der 60-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Unfallbeteiligten machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell