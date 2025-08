Mülheim an der Ruhr: 48-jähriger Radfahrer durch Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

45481 MH-Saarn: Am Freitagmorgen (1. August) fand eine Passantin einen 48-jährigen schwer verletzten Radfahrer an der Wedauer Straße vor. Die Polizei bittet dringend Ersthelfer und Zeugen sich zu melden.

Gegen 9:20 Uhr fand eine Zeugin den Radfahrer in einem Waldgebiet an der Wedauer Straße in der Nähe des Nachbarsweg. Da der Mann verletzt auf dem Boden lag, setzte sie einen Notruf ab und kümmerte sich um den Verletzten. Der Rettungsdienst versorgte den 48-Jährigen und brachte ihn anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Laut der Passantin soll sich bereits zuvor mindestens eine weitere Person mit einem Hund um den verletzten Radfahrer gekümmert haben.

Wenn Sie vor Ort geholfen haben oder Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

