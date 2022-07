Mülheim an der Ruhr: 43-Jähriger wird aus der Ruhr gerettet

45479 MH-Broich: Vergangenen Samstag (2. Juli gegen 14 Uhr) wurde in Ufernähe der MÜGA eine männliche Person aus der Ruhr gerettet. Der 43-Jährige hatte sich offensichtlich kurz zuvor noch auf einem Schlauchboot befunden, welches neben ihm trieb. Sein 37-jähriger Bekannter schwamm zügig zu ihm und holte ihn wieder an die Wasseroberfläche. Alleine konnte er den 43-Jährigen jedoch nicht an Land bringen und schrie um Hilfe.

Ein Passant wurde auf die beiden Personen im Wasser aufmerksam und sprang in die Ruhr. Zeitgleich eilte ein weiterer aufmerksamer Zeuge mit einem Motorboot zu dem hilfebedürftigen Mann und zog ihn auf sein Boot.

Auf der Seite der Ruhrpromenade hatten sich zwei Passanten als Ärzte zu erkennen gegeben und auf sich aufmerksam gemacht. Der Bootsführer fuhr den 43-Jährigen an die Promenade. Die beiden Ärzte leiteten umgehend eine Reanimation bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ein.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht. Er befindet sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

Die beiden Bekannten sollen sich kurz zuvor gemeinsam auf dem Schlauchboot befunden haben. Nachdem sie am Ufer unterhalb der Stadthalle anlegten, trieb der 43-Jährige alleine mit dem Schlauchboot auf dem Wasser und versuchte mit einem Paddel zurück zu paddeln. Nach aktuellem Ermittlungsstand tranken die beiden Männer zuvor Alkohol im hohen Maße.

Gegen ihn und seinen 37-jährigen Bekannten wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Den beiden Männern wurden Blutproben entnommen./ViV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell