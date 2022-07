Mülheim an der Ruhr: 43-Jähriger wird aus der Ruhr gerettet - 1. Folgemeldung

45479 MH-Broich: Anfang Juli stürzte eine alkoholisierte Person ohne Fremdeinwirkung in Mülheim in die Ruhr. Nach der Rettung aus dem Wasser wurde der 43-Jährige reanimiert und in ein Krankenhaus verbracht.

Hier ist die Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5266491

Der 43-Jährige ist nun in Folge des Unglücks verstorben. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor./ViV

