Mülheim an der Ruhr: 38-jährige Fußgängerin von PKW erfasst - Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Am Freitagmorgen (27. Oktober) gegen 7:20 Uhr überquerte eine 38-jährige Fußgängerin die Kreuzung Hingbergstraße / Brückstraße an einer dortigen Ampel. Ein PKW, der von der Brückstraße links auf die Hingbergstraße abbiegen wollte, erfasste die Fußgängerin. Der Fahrer des Fahrzeugs hielt an, stieg aus, half der 38-Jährigen auf und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei. Anschließend stieg er in seinen PKW und fuhr in Richtung Heißen davon. Die Mülheimerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht den flüchtigen PKW-Fahrer. Laut Zeugenaussagen hatte der Mann dunkle Haare und einen Akzent. Der PKW ist vermutlich an der linken Fahrzeugfront beschädigt.

Wenn Sie Hinweise zum gesuchten PKW-Fahrer geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

