Mülheim an der Ruhr: 36-jährige E-Scooter-Fahrer bei Unfall auf Steinkampstraße leicht verletzt - Polizei veranlasst

Essen (ots) - 45476 Mh.-Styrum: Am Mittwoch, 8. April, wurde auf der Steinkampstraße ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer leicht verletzt. Gegen 18.30 Uhr fuhr der 36-Jährige in Richtung Duisburg, hinter ihm fuhr ein 40-jähriger Skoda-Fahrer. Kurz hinter der Fußgängerüberführung über die A40 machte der E-Scooter-Fahrer einen Schlenker nach links. Dabei kollidierte er mit dem schräg hinter ihm fahrenden Skoda des 40-Jährigen. Der 36-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Da der Verdacht besteht, dass der E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurden ihm Blutproben entnommen. Außerdem bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz. Die Ermittlungen dauern an. /bw