Mülheim an der Ruhr: 35-Jähriger bricht in Wohnung ein und scheitert an Hausbewohner

Gegen 1:20 Uhr hebelte der bis dahin unbekannte Tatverdächtige augenscheinlich die Hauseingangstür und daraufhin die Wohnungstür einer 72-Jährigen auf. Als er versuchte, einen Tresor aus der Wohnung zu stehlen, bemerkte die Mülheimerin den Unbekannten, versuchte ihn an dem Diebstahl zu hindern und hielt ihn fest. Im Hausflur fiel dem Tatverdächtigen der Tresor letztendlich aus den Händen. Der Lärm machte einen 32-jährigen Hausbewohner aufmerksam, welcher die Situation entsprechend einschätzte und ebenfalls zur Hilfe eilte. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wonach der Unbekannte aus dem Haus und in unbekannte Richtung flüchtete.