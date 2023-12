Mülheim an der Ruhr: 31-Jähriger mit Pkw angegriffen - Mordkommission eingerichtet - Vorläufige Festnahme

45476 MH-Styrum: Gestern Mittag (26. Dezember) fuhr ein 26-jähriger Kroate mit einem Auto auf der Oberhausener Straße mehrfach auf einen 31-Jährigen zu. Dieser wurde leicht verletzt. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Gegen 13:20 Uhr lief der 31-Jährige auf dem Gehweg an der Kreuzung Oberhausener Straße / Moltkestraße, als der 26-jährige Duisburger mit einem grünen VW Polo aus einer Parklücke in Richtung des Fußgängers fuhr. Durch einen Sprung auf die Motorhaube wurde er nicht eingeklemmt. Der Tatverdächtige flüchtete mit dem VW in unbekannte Richtung. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt.

Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnte der 26-jährige Tatverdächtige in seinem geparkten Fahrzeug an der Neustadtstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nach aktuellen Erkenntnissen besteht bei den beiden Beteiligten eine Vorbeziehung, die Hintergrund der Tat sein könnte. Zudem ist der Duisburger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Tatfahrzeug wurde sichergestellt.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun u.a. aufgrund des Verdachts des versuchten Mordes, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des absichtlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Ermittlungen wurden durch die eingerichtete Mordkommission unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg, welche bei der zuständigen Haftrichterin einen Haftbefehl beantragt hat, übernommen. /RB

