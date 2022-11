Mülheim an der Ruhr: 29-Jähriger Pkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

45472 MH.-Heißen:

Am Donnerstagabend (3.November) gegen 22:30 Uhr kam es am Humboldtring am Rhein-Ruhr-Zentrum zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 29-jähriger Niederländer mit einem VW Golf GTI gegen einen Baum prallte. Der Niederländer fuhr mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit in der dortigen 30er Zone, überholte einen anderen Pkw und kam dabei im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Daraufhin fuhr er die dortige Böschung hoch und kollidierte mit einem Baum.

Der 29-jährige Fahrer sowie der 21-jährige Beifahrer blieben unverletzt.

Gegen den Fahrer wird aufgrund des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens (Alleinrennen nach §315d StGB) ermittelt. Der Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt./RB

