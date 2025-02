Mülheim an der Ruhr: 29-Jähriger durch Stichwaffe lebensgefährlich verletzt - Mordkommission eingerichtet - 1.

45468 MH.-Altstadt II: Am Donnerstagabend (30. Januar) kam es auf der Sandstraße, zwischen Schreinerstraße und Eppinghofer Straße, zu einer Auseinandersetzung bei der ein 29-jähriger Duisburger mutmaßlich durch eine Stichwaffe lebensgefährlich verletzt wurde. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/29-jaehriger-durch-stichwaffe-lebensgefaehrlich-verletzt-zeugen-gesucht

Nach umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission konnte ein 15-Jähriger aus Mülheim an der Ruhr als Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung am Montag (3. Februar) konnte der Mülheimer nicht angetroffen werden. Gestern Nachmittag (6. Februar) erschien er jedoch selbstständig in Begleitung seines Anwalts auf der Polizeiwache und wurde vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ das Amtsgericht Duisburg heute (7. Februar) einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 15-Jährigen.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach wie vor nach Zeugen zu dem Tathergang. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

