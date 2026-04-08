Mülheim an der Ruhr: 23-Jähriger mit Stichwaffe verletzt - Tatverdächtiger festgenommen 45470 Mülheim an der Ruhr

45470 MH-Altstadt: Ostermontag (6. April) kam es in einer Wohnung Am Eisenstein zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte ein 62-jähriger Mülheimer einen 23-Jährigen aus Oberhausen mit einer Stichwaffen lebensgefährlich. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort festnehmen und hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission eingerichtet.