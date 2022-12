Mülheim an der Ruhr: 22-jähriger Raser verursacht Verkehrsunfall, flüchtet und lässt seinen Beifahrer zurück

45468 MH.-Eppinghofen: Am Montagabend (5. Dezember) gegen 21:30 Uhr flüchtete ein 22-jähriger Golf-Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit vor einem Streifenteam und verunfallte. Der Beifahrer wurde dadurch leicht verletzt.

Auf der Straße Tourainer Ring in Mülheim wollten Polizeibeamte einen weißen VW Golf kontrollieren und schalteten die Anhaltesignale des Streifenwagens ein. Der 22-jährige Deutsche versuchte sich augenscheinlich der Kontrolle zu entziehen, beschleunigte sein Fahrzeug zeitweise auf circa 100km/h und missachtete ein Rotlicht. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren den Golf aber kurzzeitig aus den Augen. Auf der Bruchstraße trafen die Polizisten dann erneut auf das Fahrzeug, diesmal jedoch entgegengesetzt der Fahrtrichtung stehend - und zwar verunfallt.

Der 22-jährige Mülheimer verließ den demolierten Golf und flüchtete fußläufig in Richtung des nahegelegenen Fußballplatzes. Dabei schien er jedoch seinen Beifahrer vergessen zu haben. Der 21-jährige Jordanier klemmte noch in der rechten Fahrzeugseite und war leicht verletzt. Der Flüchtende wollte offenbar die gute Ausbildung des Diensthundes "Vin" auf die Probe stellen und versteckte sich auf dem Fußballplatz hinter einer Bande. Der Holländische Schäferhund nahm jedoch die menschliche Witterung auf und gewann das "Versteckspiel". Seinen Sieg bekundete er mit einem Schnapper in das Gesäß des Mülheimers.

Der unverletzte "Verlierer" nahm daraufhin Platz im Streifenwagen. Zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde ihm eine Blutprobe auf der Wache entnommen.

Unter anderem wurden der Pkw sowie darin aufgefundene mutmaßliche Drogen zur Beweissicherung sichergestellt.

Gegen den 22-Jährigen wird nun aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unerlaubten Verlassens des Unfallorts, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens (Alleinrennen nach §315d StGB) und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Des Weiteren wird geprüft, ob der 20-jährige Halter des Golfs einen Verstoß begangen hat, indem er das Fahrzeug dem Tatverdächtigen überließ, obwohl dieser keine Fahrerlaubnis hat.

Aufgrund des schweren Verkehrsunfalls hat das Verkehrsunfallaufnahmeteam vor Ort den Unfall aufgenommen. Die näheren Umstände werden noch ermittelt. /RB

