Mülheim an der Ruhr: 22-jährige Fußgängerin von Auto angefahren

Essen (ots) - 45472 Mh.-Heißen: Eine 22-jährige Fußgängerin wurde am Dienstag, 28. Januar, gegen 8 Uhr, beim Überqueren der Heinrich-Lemberg-Straße von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt. Ein 30-jähriger Skoda-Fahrer wollte von der Hardenbergstraße nach rechts auf die Heinrich-Lemberg-Straße abbiegen, als er die Fußgängerin anfuhr. Ein 23-jähriger Fußgänger konnte noch zur Seite springen und so verhindern, dass er ebenfalls von dem Auto erfasst wurde. Die 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vor allem in der dunklen Jahreszeit und bei schlechtem Wetter sollten Autofahrer beim Abbiegen besonders vorsichtig sein. Fußgänger oder Radfahrer können - vor allem wenn sie dunkel gekleidet sind - leicht übersehen werden. /bw