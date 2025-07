Mülheim an der Ruhr: 21-Jähriger nach Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt - Mordkommission eingerichtet - Drei

45468 MH.-Altstadt I: Heute am frühen Morgen (22. Juli) kam es am Ruhrufer an der Schloßbrücke zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, dabei wurde ein 21-jähriger Deutscher lebensgefährlich verletzt.

Gegen 2:30 Uhr meldeten Anrufer der Leitstelle eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die ersten zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten trafen kurze Zeit später an einem Treppenabsatz an der Leineweberstraße auf einen stark blutenden 21-Jährigen (deutsch). Dieser war offenbar durch eine Stichwaffe lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizisten leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe bei dem jungen Mann. Anschließend wurde er schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen einer Fahndung konnten im nahen Umfeld drei männliche Tatverdächtige (20, deutsch-ghanaisch/20, deutsch-ghanaisch/ 20, deutsch) festgenommen sowie die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt werden.

Die Polizei Essen hat wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eine Mordkommission unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eingerichtet. Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen unter hinweise.essen@polizei.nrw.de oder unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SyC

