Mülheim an der Ruhr: 19-jähriger Sprayer an der Haltestelle U- Bahnhof Eichbaum gestellt

Donnerstagnachmittag (11. Februar gegen 17:45 Uhr) nahm die Polizei an der U-Bahnhaltestelle Eichbaum einen mutmaßlichen 19-jährigen Sprayer fest. Zeugen beobachteten zuvor zwei junge Männer an der Kruppstraße, die augenscheinlich ein Graffiti an einer gekachelten Wand sprühten. Wenig später setzten Mülheimer Polizisten die Verdächtigen fest. Ein 19- jähriger Mülheimer gab sich sofort als verantwortlicher Sprayer zu erkennen und händigte den Beamten die Farbspraydosen aus. Neben der möglichen Bestrafung wegen Sachbeschädigung dürften für den Sprayer auch Kosten für die Beseitigung seines Graffitis anfallen./Peke

