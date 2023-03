Mülheim an der Ruhr: 16-Jährige bei Kollision mit PKW schwer verletzt - Zeugen gesucht

45476 MH.-Styrum:

Am Freitagvormittag (17. März) gegen 11:40 Uhr war ein 53-Jähriger mit einem Dacia Sandero auf der Oberhausener Straße in Fahrtrichtung A40 unterwegs, als es auf Höhe der Augustastraße zur Kollision mit der 16-jährigen Fußgängerin kam. Die Schülerin wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team war vor Ort im Einsatz. Die Oberhausener Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung A40 gesperrt.

Der 53-Jährige (libanesisch) fuhr den PKW ohne gültige Fahrerlaubnis. Er war bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Delikte in Erscheinung getreten. Da er zudem keinen festen Wohnsitz hat, wurde er vorläufig festgenommen. Der PKW wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen und Mülheim an der Ruhr unter 0201/829-0./SoKo

