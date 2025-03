Mülheim an der Ruhr: 14-Jährige stürzt vom Rad, als PKW vor ihr nach rechts abbiegt - Zeugen und PKW-Fahrer gesucht

45478 MH.-Speldorf: Vergangene Woche am Donnerstagmorgen stürzte eine 14-jährige Radfahrerin an der Kreuzung An der Rennbahn/Duisburger Straße, als ein PKW vor ihr nach rechts abbog. Die Polizei sucht nun den PKW-Fahrer.

Die Jugendliche war um kurz vor 8 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße An der Rennbahn unterwegs. An der Kreuzung zur Duisburger Straße musste sie wegen einer roten Ampel neben einem grauen PKW anhalten. Als die Ampel grün zeigte, fuhren sowohl der PKW als auch die Radfahrerin an. Beim Versuch, dem nach rechts abbiegenden PKW auszuweichen, stürzte die Jugendliche und verletzte sich. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Fahrer des grauen PKW bekam den Sturz deshalb möglicherweise nicht mit und fuhr weiter. Eine andere Autofahrerin erkundigte sich nach dem Mädchen und fuhr ebenfalls davon.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie nach dem Fahrer des grauen PKW. Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

