Mülheim: Ampel an wichtiger Kreuzung ausgefallen
Autofahrer müssen am Broicher Waldweg vorerst Geduld haben. An der Kreuzung Saarner Straße ist nach einem Unfall die Ampel ausgefallen. Das hat uns die Stadt auf Nachfrage gesagt. Die Reparatur zieht sich weiter hin.
Veröffentlicht: Mittwoch, 15.07.2026 08:59
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Frühestens am Freitag (17.7.) kann die Anlage wieder in Betrieb gehen. Bis dahin müssen Autofahrer an der Kreuzung weiter mit Einschränkungen rechnen. Das kann vor allem im Berufsverkehr für längere Wartezeiten sorgen. Wer kann, sollte den Bereich möglichst umfahren oder mehr Zeit einplanen.
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