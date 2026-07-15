Mülheim: Ampel an wichtiger Kreuzung ausgefallen

Frühestens am Freitag (17.7.) kann die Anlage wieder in Betrieb gehen. Bis dahin müssen Autofahrer an der Kreuzung weiter mit Einschränkungen rechnen. Das kann vor allem im Berufsverkehr für längere Wartezeiten sorgen. Wer kann, sollte den Bereich möglichst umfahren oder mehr Zeit einplanen.