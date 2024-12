Mülheim a.d.R.: Unbekannter streift 9-Jährigen auf Zebrastreifen und flüchtet - Zeugen gesucht

45472 MH.-Saarn: Am Donnerstagnachmittag (5. Dezember) streifte ein unbekannter Pkw einen 9-jährigen Mülheimer auf einem Zebrastreifen an der Kleiststraße / Max-Halbach-Straße. Der unbekannte Fahrer flüchtete anschließend in Richtung Felackerstraße. Der Junge wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 13:30 Uhr überquerte der Junge aus Mülheim einen Zebrastreifen, als ein unbekannter Mann in einem blauen Pkw hupte und den Jungen streifte. Der 9-Jährige stürzte zu Boden. Der Fahrer öffnete kurzzeitig das Fenster, schrie den 9-Jährigen an und setzte seine Fahrt in Richtung Felackerstraße fort. Der Mülheimer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der flüchtige Fahrer wird als männlich mit weißen Haaren beschrieben.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wenn Sie gegen 13:30 Uhr im Bereich Kleiststraße / Max-Halbach-Straße waren und Hinweise zu dem Fahrer, zum Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell