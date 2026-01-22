Mülheim a.d.R.: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen - Weitere

Bereits am 19. März vergangenen Jahres hatten Einsatzkräfte nach mehrwöchigen Ermittlungen fünf Tatverdächtige in der Fußgängerzone am Hans-Böckler-Platz sowie bei anschließenden Durchsuchungen festgenommen. Dabei stellten die Beamten unter anderem knapp ein Kilogramm Kokain und rund dreieinhalb Kilogramm Marihuana sicher.