Mülheim a.d.R.: Drei Unbekannte schlagen auf Teilnehmer eines Junggesellenabschiedes ein - Zeugen gesucht

45468 MH-Altstadt: Am Samstagmorgen (10. Mai) kam es in einem Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 46-jähriger und ein 36-jähriger Mann wurden von mehreren unbekannten Personen geschlagen und getreten. Beide Männer wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 2:50 Uhr kam es in einem Lokal auf der Eppinghofer Straße zu einem Streit zwischen Teilnehmern eines Junggesellenabschiedes und drei anwesenden Kneipenbesuchern. Der Streit mündete in mehreren Schlägen gegen einen 45-jährigen Mülheimer, der dadurch zu Boden ging. Die Angreifer ließen nicht von ihm ab und traten weiter auf ihn ein. Ein 36-jähriger Begleiter des Mülheimers versuchte einzugreifen und wurde ebenfalls durch Schläge verletzt.

Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend von der Örtlichkeit. Die zwei verletzten Männer wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die drei unbekannten Männer konnten durch anwesende Gäste beschrieben werden. Eine Person soll ca. 170 cm groß und ca. 50 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine Glatze und trug ein blaues Oberteil. Die beiden anderen Personen sollen ca. 170 cm groß und ca. 25-30 Jahre alt gewesen sein. Beide trugen Sneaker mit einer weißen Schuhsohle. Einer der beiden Männer war mit einer Jacke und einem weißen T-Shirt bekleidet.

Gegen die Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Kriminalkommissariat 32 sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder gegen 2:45 Uhr an der Eppinghofer Straße waren und Beobachtungen gemacht haben. Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /Mss

