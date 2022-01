Mülheim a.d. Ruhr/Duisburg: Jugendliche mit Schusswaffe rauben Handy - städteübergreifende Zusammenarbeit führt zur

45476 MH-Styrum / 47053 DU-Hochfeld:

Donnerstagabend (27. Januar) wurde ein 21-jähriger Mülheimer von zwei Jugendlichen unter Vorhalt einer Schusswaffe ausgeraubt. Zwei Tatverdächtige konnten später in Duisburg festgenommen werden.

Gegen 17:45 Uhr wurde eine Mülheimer Streifenwagenbesatzung von einem 21-jährgen Mann angesprochen. Er gab an, dass er sich vor wenigen Minuten mit zwei Personen an der Von-der-Tann-Straße getroffen habe und von diesen ausgeraubt wurde. Der 21-Jährige hatte ein Smartphone auf einem Internetmarktplatz inseriert und sich zum Verkauf des Gerätes mit dem vermeintlichen Käufer verabredet. Am Übergabeort erschienen dann zwei Jugendliche (15/16, beide deutsch), die das Handy in Augenschein nehmen wollten. Als der Mülheimer das Handy zur Prüfung übergab, zückte einer der Jugendliche eine Pistole und bedrohte den 21-Jährigen mit der Waffe. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Styrum S-Bahnhof. Ermittlungen führten die Polizei schnell zu zwei Verdächtigen aus Duisburg. Duisburger Zivilbeamte konnten die Tatverdächtigen eine knappe Stunde später ausfindig machen und vorläufig festnehmen.

Die Jugendlichen gestanden die Tat und verrieten das Versteck der Pistole, die wiederum in Mülheim aufgefunden werden konnte. Eine waffenrechtliche Einordnung der Schusswaffe steht noch aus.

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Polizei Essen/Mülheim a.d. Ruhr hat die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Duisburg übernommen.

Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der 16-Jährige wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen. /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell